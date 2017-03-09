 Skrtel ‘en iyiye’ aday – Fotomaç – 09 Mart 2017
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HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    ‘en iyiye’ aday

    Skrtel ‘en iyiye’ aday
    F.Bahçe'nin Slovak stoperi Martin , ülkesinde 'yılın futbolcusu' için aday gösterildi. Trabzonsporlu Jan Durica'nın da yer aldığı oylamada Hamsik (Napoli), Hubocan (Marsilya) gibi isimler de yarışıyor
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:57
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