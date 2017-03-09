Sakat ve cezalılar da kafilede yer aldı

Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için Antalya'ya gitti.

Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

Fenerbahçe'nin kafilesinde sarı kart cezalıları Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım ile sakatlıkları bulunan Volkan Demirel ve Simon Kjaer de dahil tüm futbolcuların yer aldığı bildirildi.