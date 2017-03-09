Sakat ve cezalılar da kafilede yer aldı
Spor Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertli takımın kafilesinde, sakat ve cezalılar da dahil tüm futbolcular yer aldı.
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için Antalya'ya gitti.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.
Fenerbahçe'nin kafilesinde sarı kart cezalıları Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım ile sakatlıkları bulunan Volkan Demirel ve Simon Kjaer de dahil tüm futbolcuların yer aldığı bildirildi.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 17:26
- Galatasaray'a kötü haber!
Toplam 4
Yorum
aslan çok güzel bir haber neresi kötü seneye düşünülmeyen oyuncularla oynamamalı bu takım bu sene iskelet kadro oluşmalı seneye bir kaç takviye
- Borç 1.8 milyar lira
Toplam 6
Yorum
gs gs bitmiş gelecek sezon bonservissiz ve yüksek maaşlı oyunculardan kurtulup az paraya,hırslı,yetenekli isimler bulunup alınmalı bjk örneği..
- Kurtuluş savaşı veriyoruz
Toplam 11
Yorum
austin bjk de neler yaşadı neler ama 2-3 yılda öyle takım yaptıki bak şimdi izliyoruz e sen oyuncuya parada harcıyosun ama tkm yok zarar değilmi bu
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