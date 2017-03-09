 Sakat ve cezalılar da kafilede yer aldı – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Sakat ve cezalılar da kafilede yer aldı

    Sakat ve cezalılar da kafilede yer aldı

    Spor Toto Süper Lig'de yarın Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak sarı-lacivertli takımın kafilesinde, sakat ve cezalılar da dahil tüm futbolcular yer aldı.

    Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için Antalya'ya gitti.

    Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dick Advocaat yönetiminde basına kapalı gerçekleştirilen antrenmanla hazırlıklarını tamamlayan sarı-lacivertli takım, Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya hareket etti.

    Fenerbahçe'nin kafilesinde sarı kart cezalıları Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım ile sakatlıkları bulunan Volkan Demirel ve Simon Kjaer de dahil tüm futbolcuların yer aldığı bildirildi.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 17:26
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