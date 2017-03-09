 RvP & Wesley yok, LENS var – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    RvP & Wesley yok, LENS var

    RvP & Wesley yok, LENS var

    Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ve hazırlık maçında İtalya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

    Teknik direktör Blind, aday kadroya Fenerbahçe'den Jeremain Lens'i de davet ederken, Van Persie ve Galatasaraylı Wesley Sneijder'i ise çağırmadı. Hollanda ilk maçını 25 Mart'ta deplasmanda Bulgaristan ile yapacak.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:15
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