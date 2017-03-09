RvP & Wesley yok, LENS var

Hollanda Milli Takımı'nın Dünya Kupası elemelerinde Bulgaristan ve hazırlık maçında İtalya ile oynayacağı karşılaşmaların aday kadrosu açıklandı.

Teknik direktör Blind, aday kadroya Fenerbahçe'den Jeremain Lens'i de davet ederken, Van Persie ve Galatasaraylı Wesley Sneijder'i ise çağırmadı. Hollanda ilk maçını 25 Mart'ta deplasmanda Bulgaristan ile yapacak.