Roman yedekte

SİMON Kjaer'in tedavisine yoğun şekilde devam ediliyor. Osmanlı maçında sakatlanan Danimarkalı stoperin bugün yapılacak son idmanda kendisini deneyeceği ve oynayıp oynamayacağına karar verileceği bildirildi. Teknik direktör Dick Advocaat olumsuz bir ihtimale karşılık Neustatder'e 'hazır ol' talimatı verdi.