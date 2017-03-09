 Roman yedekte – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Roman yedekte

    Roman yedekte
    SİMON Kjaer'in tedavisine yoğun şekilde devam ediliyor. Osmanlı maçında sakatlanan Danimarkalı stoperin bugün yapılacak son idmanda kendisini deneyeceği ve oynayıp oynamayacağına karar verileceği bildirildi. Teknik direktör Dick Advocaat olumsuz bir ihtimale karşılık Neustatder'e 'hazır ol' talimatı verdi.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:25
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