 Robin Van Persie gibi olmasın!.. – Fotomaç – 09 Mart 2017
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HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Robin Van Persie gibi olmasın!..

    Robin Van Persie gibi olmasın!..
    Arsenal'in 'i 'satma' planları yapması eleştiriliyor. Ada basını, "Wenger benzer hatayı en son Van Persie'de (ManU ile şampiyon oldu) yapmış ve pişman olmuştu" hatırlatmasında bulundu.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:18
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