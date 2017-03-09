 Oyum Ali Koç’a – Fotomaç – 09 Mart 2017
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HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
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    Oyum ’a

    Oyum Ali Koç’a
    Eski başkanlardan Ali Şen, olası bir seçimde oyunu 'a vereceğini söyledi. BeIN Sports'a açıklamalarda bulunan efsane başkan, "Aziz Yıldırım benden daha iyi başkanlık yaptı. Ancak bu sene şampiyon dahi olsa artık görevi bırakmalı. Seçim olması halinde oyumu Ali Koç'a vereceğim" diye konuştu.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:20
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