Obra 200. zafer İçİn

Zeljko Obradovic, kazanmaları durumundaki sarı-lacivertli takımın başında 200. galibiyetini alacak. 2013'te geldiği F.Bahçe'de 265 resmi maça çıkıp 199 galibiyet elde eden Sırp hoca, STBL'de 110, Avrupa Ligi'nde 75, Türkiye Kupası'nda 12 ve Cumhurbaşkanlığı Kupası'nda da 2 galibiyet sevinci yaşadı. Obra, 4 yıllık süreçte % 75'lik kazanma oranı yakaladı.