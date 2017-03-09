Mevsim geçiyor!
Oyuncularından hızlı oynayıp çabuk pas yapmalarını isteyen Hollandalı, topu gereksiz oyalayanları görünce “Siz pas verip şut atana kadar mevsim geçiyor” diye bağırıp antrenman sahasını inletti
SAHAYI İNLETTİ
Talebelerinden topu ayağına aldıktan sonra süratli pas yapmalarını isteyen Advocaat, "Hızlı pas yapın; süratli oynayın. Hızlı atak, gol demektir" diyerek uyarılarda bulundu. Gereksiz yere topla oynayarak kaptıranlara da oldukça sinirlenen tecrübeli çalıştırıcı, "Hızlı olun dedikçe ağır kalıyorsunuz. Gereksiz yere oyalanıyorsunuz. Siz pas verip şut atana kadar mevsim geçiyor. Daha hızlı olmalısınız" sözleriyle antrenman sahasını inletti.
KARAR BUGÜN
Öte yandan usta hocanın Alanyaspor maçı için 2 farklı sistem üzerinde durduğu öğrenildi. Bunlardan ilk 4-4-2... Çift forvetli taktikte Alper'i sola, Lens'i sağa koyan sarılacivertli teknik adam, uca da Van Persie ile Sow'u yerleştirdi. 4-2-3-1 sisteminde ise Alper'i orta ofansta görevlendiren Advocaat, kanatlara Volkan Şen ve Lens'i koyarken Moussa Sow'u tek santrfor denedi. Dick Advocaat, mücadele öncesi bugün yapılacak son antrenmanda son bir taktik prova yaptıracak ve kafasındaki sisteme göre oynayacakları netleştirecek.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:54
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Mevsim geçiyor! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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