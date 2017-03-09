 Mevsim geçiyor! – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Mevsim geçiyor!

    Mevsim geçiyor!

    Oyuncularından hızlı oynayıp çabuk pas yapmalarını isteyen Hollandalı, topu gereksiz oyalayanları görünce “Siz pas verip şut atana kadar mevsim geçiyor” diye bağırıp antrenman sahasını inletti

    FENERBAHÇE 'de yarınki Alanyaspor karşılaşması öncesinde Dick Advocaat fırtınası esti. Son antrenmanlarda dizginleri sıkan Hollandalı teknik adam, oyuncularına sürekli topu daha hızlı kullanmaları konusunda uyarılarda bulunup yavaş kalanlara fırça attı.

    SAHAYI İNLETTİ
    Talebelerinden topu ayağına aldıktan sonra süratli pas yapmalarını isteyen Advocaat, "Hızlı pas yapın; süratli oynayın. Hızlı atak, gol demektir" diyerek uyarılarda bulundu. Gereksiz yere topla oynayarak kaptıranlara da oldukça sinirlenen tecrübeli çalıştırıcı, "Hızlı olun dedikçe ağır kalıyorsunuz. Gereksiz yere oyalanıyorsunuz. Siz pas verip şut atana kadar mevsim geçiyor. Daha hızlı olmalısınız" sözleriyle antrenman sahasını inletti.

    KARAR BUGÜN
    Öte yandan usta hocanın Alanyaspor maçı için 2 farklı sistem üzerinde durduğu öğrenildi. Bunlardan ilk 4-4-2... Çift forvetli taktikte Alper'i sola, Lens'i sağa koyan sarılacivertli teknik adam, uca da Van Persie ile Sow'u yerleştirdi. 4-2-3-1 sisteminde ise Alper'i orta ofansta görevlendiren , kanatlara Volkan Şen ve Lens'i koyarken Moussa Sow'u tek santrfor denedi. Dick Advocaat, mücadele öncesi bugün yapılacak son antrenmanda son bir taktik prova yaptıracak ve kafasındaki sisteme göre oynayacakları netleştirecek.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:54
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