Kafana takma!
Osmanlı maçı sonrası ‘linç’ edilen Mehmet Topal’a Aziz Yıldırım morali: “Sen gerekeni yaptın. Kasten elle oynayacağına bu ülkede kimsenin inanacağını sanmıyorum. Moralini hiç bozma, işine devam et”
MEHMET'TEN TEŞEKKÜR
Aziz Yıldırım'ın Topal'dan lince varan yorumlara aldırmamasını isteyerek, "Görüyorum üstüne geliyorlar son günlerde. Sen maçta yapman gerekeni yaptın. Senin kasti olarak elle oynayacağına bu ülkede inananan hiçkimsenin olduğunu zannetmiyorum. Moralini bozmadan çalışmalarına devam et. Biz her zaman senin arkandayız" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Topal'ın da Yıldırım'a desteği için teşekkür ettiği ve Alanya maçı için galibiyet sözü verdiği belirlendi.
Emre BOL
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 04:49
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Kafana takma! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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