 Kafana takma! – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Kafana takma!

    Kafana takma!

    Osmanlı maçı sonrası ‘linç’ edilen ’a morali: “Sen gerekeni yaptın. Kasten elle oynayacağına bu ülkede kimsenin inanacağını sanmıyorum. Moralini hiç bozma, işine devam et”

    Fenerbahçe Başkanı Aziz Yıldırım dün Samandıra'ya çıkarma yaptı. Sabah tesislere gelen Yıldırım, teknik direktör Advocaat yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanı izledi. Çalışmanın bitiminde ise takım kaptanları Volkan Demirel ile Mehmet Topal'ın yanı sıra Lens ile ayaküstü sohbet etti. Yıldırım'ın oyunculardan galibiyet serisini sürdürmelerini istediği öğrenilirken, Osmanlıspor maçında attığı gol sonrası kamuoyunda ağır eleştiriler alan 'a moral verdiği bildirildi.

    MEHMET'TEN TEŞEKKÜR

    'ın Topal'dan lince varan yorumlara aldırmamasını isteyerek, "Görüyorum üstüne geliyorlar son günlerde. Sen maçta yapman gerekeni yaptın. Senin kasti olarak elle oynayacağına bu ülkede inananan hiçkimsenin olduğunu zannetmiyorum. Moralini bozmadan çalışmalarına devam et. Biz her zaman senin arkandayız" ifadelerini kullandığı öğrenildi. Topal'ın da Yıldırım'a desteği için teşekkür ettiği ve Alanya maçı için galibiyet sözü verdiği belirlendi.

    Emre BOL
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 04:49
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