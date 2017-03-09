 Kadınlar Günü’nde imza şov – Fotomaç – 09 Mart 2017
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HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
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    Kadınlar Günü’nde imza şov

    Kadınlar Günü’nde imza şov
    F.BAHÇE Kadın Basketbol Takımı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde hayranlarına imza dağıttı. Kadıköy'deki Akasya AVM'de gerçekleştirilen imza gününe, sarı-lacivertli takımın tüm oyuncuları katıldı.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:20
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