 İsmail ve Ozan göreve – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    İsmail ve Ozan göreve

    İsmail ve Ozan göreve
    SARI-lacivertli takımda, Osmanlı maçında kart gören Josef ve Hasan Ali Kaldırım cezalı duruma düşmüştü. Advocaat bu isimlerin yerine sol bekte İsmail Köybaşı'ya forma verecek. Ön bileroda ise büyük ihtimalle Topal ile Ozan Tufan yer alacak.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:55
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