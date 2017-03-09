İsmail ve Ozan göreve

SARI-lacivertli takımda, Osmanlı maçında kart gören Josef ve Hasan Ali Kaldırım cezalı duruma düşmüştü. Advocaat bu isimlerin yerine sol bekte İsmail Köybaşı'ya forma verecek. Ön bileroda ise büyük ihtimalle Topal ile Ozan Tufan yer alacak.