Fener play-off için parkede

THY Avrupa Ligi’nde Baskonia’yı ağırlayacak Kanarya, hem rövanşı almak, hem de ilk 4 içinde bitirmek amacında

Basketb ol THY Avrupa Ligi'nin 25. haftasında Fenerbahçe, bugün İspanyol temsilcisi Baskonia'yı konuk edecek. Ülker Sports Arena'da oynanacak mücadele saat 20.45'te başlayacak ve beIN Sports 3'ten yayınlanacak. Ligdeki son 2 maçını kazanan ve galibiyet sayısını 16'ya yükselten sarı-lacivertliler, haftaya 4. sırada girdi. Normal sezonu ilk 4'te bitirerek play-off'ta ev sahibi avantajını elde etmek isteyen Kanarya, İspanyol temsilcisi karşısında galibiyet arayacak.



İLK MAÇI FARKLI KAYBETTİ

13 galibiyeti bulunan Baskonia ise son haftalarına girilen normal sezonda ilk 8'deki yerini korumayı hedefliyor. Sezonun ilk maçında F.Bahçe, rakibi karşısında İspanya'da ağır bir yenilgi yaşamıştı. Baskonia, sarı-lacivertliler karşısında 34 sayı farkla 86-54 galip ayrılmıştı.