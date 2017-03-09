Fener play-off için parkede
THY Avrupa Ligi’nde Baskonia’yı ağırlayacak Kanarya, hem rövanşı almak, hem de ilk 4 içinde bitirmek amacında
İLK MAÇI FARKLI KAYBETTİ
13 galibiyeti bulunan Baskonia ise son haftalarına girilen normal sezonda ilk 8'deki yerini korumayı hedefliyor. Sezonun ilk maçında F.Bahçe, rakibi karşısında İspanya'da ağır bir yenilgi yaşamıştı. Baskonia, sarı-lacivertliler karşısında 34 sayı farkla 86-54 galip ayrılmıştı.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 03:56
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
Fener play-off için parkede haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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