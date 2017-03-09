F.Bahçe Antalya'ya ulaştı!
Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'de yarın deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile yapacağı karşılaşma için Antalya'ya geldi.
Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya gelen kafileyi, havalimanında 1 taraftar karşıladı. Tek taraftar, futbolcuların takım otobüsüne binmesinin ardından kaleci Volkan Demirel ile öz çekim yaptı.
Sarı kart cezalıları Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı Simon Kjaer de dahil tüm futbolcuların yer aldığı kafile, daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.
Öte yandan, Gazipaşa Havalimanı'na inmesi beklenen Fenerbahçe kafilesini taşıyan özel uçak, hava muhalefeti nedeniyle Antalya Havalimanı'na geldi.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 22:00
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 32
Yorum
fboğuz Fb ilk başta hocayı belirlesin balotelli üst düzey topçu ama çatlak bunu diğer bir çatlak bielsa oynatır fbye bacca tarzı adam lazım
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 32
Yorum
fbcan sorunsuz adam alın arkadaş bi tarafı havada adamları görmekten bıktı taraftar
- İşte haftanın hakemleri
Toplam 3
Yorum
PUANLAR YİNE KAYYIP GS YIN BELALISI TERMİNATÖR FIRAT AYDINUS YİNE ATANMIŞ GS MAÇINA. NEDEN GS KENDİ EVİNDEKİ AVANTAJI YOK ETMEK İÇİN. GS YIN PUANLARI KAYIP Yİ
F.Bahçe Antalya'ya ulaştı! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.