 F.Bahçe Antalya'ya ulaştı! – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    F.Bahçe Antalya'ya ulaştı!

    F.Bahçe Antalya'ya ulaştı!

    , 'de yarın deplasmanda ile yapacağı karşılaşma için Antalya'ya geldi.

    Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan kalkan özel uçakla Antalya'ya gelen kafileyi, havalimanında 1 taraftar karşıladı. Tek taraftar, futbolcuların takım otobüsüne binmesinin ardından kaleci Volkan Demirel ile öz çekim yaptı.

    Sarı kart cezalıları Josef de Souza ve Hasan Ali Kaldırım ile sakatlığı Simon Kjaer de dahil tüm futbolcuların yer aldığı kafile, daha sonra otobüsle Alanya'da konaklayacağı otele hareket etti.

    Öte yandan, Gazipaşa Havalimanı'na inmesi beklenen kafilesini taşıyan özel uçak, hava muhalefeti nedeniyle Antalya Havalimanı'na geldi.

    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 22:00
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