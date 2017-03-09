 Fabiano’nun özgüveni tam – Fotomaç – 09 Mart 2017
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HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
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    ’nun özgüveni tam

    Fabiano’nun özgüveni tam
    Volkan Demirel'in sakatlanmasıyla kaleye gelen , kendisine güvendiğini dile getirdi. Osmanlı sınavında önemli kurtarışlar yapan Brezilyalı, "Alanya'dan da zaferle döneceğiz. Birkaç galibiyetle yeniden özgüven kazanabiliriz" dedi.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:27
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