 Emenike hocayı iyice bıktırmış – Fotomaç – 09 Mart 2017
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HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
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    hocayı iyice bıktırmış

    Emenike hocayı iyice bıktırmış
    Advocaat, takımdaki durumu da futbolu da yılan hikayesine dönen 'den artık iyice umudu kesti. Sezon başından beri gereksiz kaprisleri ile gündeme gelen forvet ile ilgilenmeyi bırakan Advocat'ın daha önce çok sinirlendiği 'Ağrılarım var' bahanesine bile artık takılmadığı, Emenike'nin çeşitli sebeplerle antrenmanı terk etmek istediği zamanlarda "Hemen gidebilirsin" diyerek umursamadığı gelen haberler arasında.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 03:52
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