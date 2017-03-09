 Dönünce çok şaşırdım – Fotomaç – 09 Mart 2017
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HEPSİ
    09 Mart 2017, Perşembe
    OYUN ENGLISH

    Dönünce çok şaşırdım

    Dönünce çok şaşırdım
    Futbol takımının yıldızlarından Sow, son dönemki oyunlarından memnun olmadığını söyledi. Usta forvet, "İlk yarının sonlarında hem lig hem de Avrupa'da iyi bir ekip olarak iyi bir çıkş yakalamıştık. Afrika Kupası'ndan döndüğümde çok şeyin değiştiğini görüp şaşırdım" dedi.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 05:27
    Etiketler:
    Sow
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