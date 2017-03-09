Dönünce çok şaşırdım

Futbol takımının yıldızlarından Sow, son dönemki oyunlarından memnun olmadığını söyledi. Usta forvet, "İlk yarının sonlarında hem lig hem de Avrupa'da iyi bir ekip olarak iyi bir çıkş yakalamıştık. Afrika Kupası'ndan döndüğümde çok şeyin değiştiğini görüp şaşırdım" dedi.