Alanya'da F.Bahçeli futbolcular, taraftarla tartıştı!
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçı için Alanya'da kampa giren Fenerbahçe'de futbolcular otel girişinde bir taraftarla tartıştı.
Taraftarın Mehmet Topal'a "Golü elle attın. Sana hiç yakışmadı" demesi üzerine, Fenerbahçeli futbolcuların taraftara saldırdığı ancak güvenlik güçlerinin engel olduğu öğrenildi.
Yaşanan bu gerginliğin üzerine Goldcity Otel yönetiminin güvenlik önlemlerini arttırdığı ve otele giriş çıkışları sınırlandırdığı belirtildi. (İHA)
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 23:24
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Toplam 32
Yorum
fboğuz Fb ilk başta hocayı belirlesin balotelli üst düzey topçu ama çatlak bunu diğer bir çatlak bielsa oynatır fbye bacca tarzı adam lazım
- Aranan ateşleyici bulundu
Toplam 32
Yorum
fbcan sorunsuz adam alın arkadaş bi tarafı havada adamları görmekten bıktı taraftar
- İşte haftanın hakemleri
Toplam 3
Yorum
PUANLAR YİNE KAYYIP GS YIN BELALISI TERMİNATÖR FIRAT AYDINUS YİNE ATANMIŞ GS MAÇINA. NEDEN GS KENDİ EVİNDEKİ AVANTAJI YOK ETMEK İÇİN. GS YIN PUANLARI KAYIP Yİ
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