 Alanya'da F.Bahçeli futbolcular, taraftarla tartıştı! – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    Alanya'da F.Bahçeli futbolcular, taraftarla tartıştı!

    Alanya'da F.Bahçeli futbolcular, taraftarla tartıştı!

    Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Alanyaspor ile oynayacağı maçı için Alanya'da kampa giren Fenerbahçe'de futbolcular otel girişinde bir taraftarla tartıştı.

    Fenerbahçe kafilesinin Alanya'da otele girişi sırasında bir taraftarla futbolcular arasında gergin anlar yaşandı.

    Taraftarın Mehmet Topal'a "Golü elle attın. Sana hiç yakışmadı" demesi üzerine, Fenerbahçeli futbolcuların taraftara saldırdığı ancak güvenlik güçlerinin engel olduğu öğrenildi.

    Yaşanan bu gerginliğin üzerine Goldcity Otel yönetiminin güvenlik önlemlerini arttırdığı ve otele giriş çıkışları sınırlandırdığı belirtildi. (İHA)
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 23:24
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