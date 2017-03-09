Oleksandr Karavaiev'in menajeri Doğan Ercan, Advocaat'ın ara transferde Sergi Sydorcuk ile İvelin Popov'u istediğini açıkladı. Radyospor'a konuşan Ercan, "Sydorcuk'u Dinamo Kiev başkanı bırakmadı. Popov için de Gaziantep fazla para isteyince olmadı. F.Bahçe'nin istediği bu transferler gerçekleşseydi 5-6 puan öndeydi bu takım" dedi. Ercan, Karavaiev'in ise düşüşe geçtiğini söyledi.