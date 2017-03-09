 49’luk ‘star’ Azize Ay idmanda – Fotomaç – 09 Mart 2017
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    09 Mart 2017, Perşembe
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    49’luk ‘star’ idmanda

    49’luk ‘star’ Azize Ay idmanda

    8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde F.Bahçe'nin sürpriz bir ziyaretçisi vardı.

    Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı'nda forma giyen Azize Ay, tesislere gelerek antrenmanı izledi. 'En büyük hayalimdi' dediği Aziz Yıldırım ile tanışan Ay, teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. 49 yaşındaki Ay, antrenmana da bir süre katılarak, oyuncularla futbol oynadı.



    BİR İSTEĞİN VAR MI LENS?
    Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta babası vefat eden Jeremain Lens ile de görüşerek, teselli etti. Hollandalı oyuncuya bir ihtiyacı olup olmadığını soran Yıldırım, başarılı futbolunu sürdürmesini istedi. Lens, babasının cenazesini defnettikten sonra hemen dönüp, Osmanlıspor maçında forma giyerek profesyonellik dersi vermişti.
    1. 09 Mart 2017, Perşembe
    2. Güncelleme: 00:17
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