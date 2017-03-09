49’luk ‘star’ Azize Ay idmanda

'nda forma giyen, tesislere gelerek antrenmanı izledi. 'En büyük hayalimdi' dediğiile tanışan Ay, teknik heyet ve futbolcularla fotoğraf çektirdi. 49 yaşındaki Ay, antrenmana da bir süre katılarak, oyuncularla futbol oynadı.Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta babası vefat edenile de görüşerek, teselli etti. Hollandalı oyuncuya bir ihtiyacı olup olmadığını soran Yıldırım, başarılı futbolunu sürdürmesini istedi. Lens, babasının cenazesini defnettikten sonra hemen dönüp, Osmanlıspor maçında forma giyerek profesyonellik dersi vermişti.