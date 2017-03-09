49’luk ‘star’ Azize Ay idmanda
8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde F.Bahçe'nin sürpriz bir ziyaretçisi vardı.
BİR İSTEĞİN VAR MI LENS?
Aziz Yıldırım, geçtiğimiz hafta babası vefat eden Jeremain Lens ile de görüşerek, teselli etti. Hollandalı oyuncuya bir ihtiyacı olup olmadığını soran Yıldırım, başarılı futbolunu sürdürmesini istedi. Lens, babasının cenazesini defnettikten sonra hemen dönüp, Osmanlıspor maçında forma giyerek profesyonellik dersi vermişti.
- 09 Mart 2017, Perşembe
- Güncelleme: 00:17
- Yılmaz Vural o açıklamayı yorumladı
Toplam 8
Yorum
ali kırcı Nasıl insanlar yöneticilik görevine getiriliyor anlamış değilim işadamı ol gerisi hikaye bilerek yenildik bile dersin..
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 17
Yorum
ali kırcı Tolga(2 3) ve Serdar Aziz(4.5 2) transfer edilmeseydi 11.5 m € yani 45.3 milyon tl cepte kalacaktı al sana zarar etmeme yöntemi.. nokta....
- JOR dava açacak!
Toplam 11
Yorum
GS'li Elin yabancı altyaptı hocası 3 kuruşa dururken teknik direktörlük vermek bile onurdu. AKILLI yönetim utan savrulan maaşlardan. ! İSTİFA !
49’luk ‘star’ Azize Ay idmanda haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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