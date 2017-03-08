''Sorun uçta''
F.Bahçe'nin Vikingi Kjaer, golcüleri 'işlerini yapamamakla' suçladı. “Bireysel olarak iyi bir ekibiz ama sahadaki görüntü bu değil. Takımın ön tarafında gereksiz bir panik hali var. Onlar golü atamayınca gerideki baskı artıyor. Bu yüzden çok maç kaybettik”
Fenerbahçe'de Volkan Demirel ve Mehmet Topal'dan sonra üçüncü kaptanlık görevi yürüten Simon Kjaer, saha içinde bunu fazlasıyla hissettirirken, hata yapan takım arkadaşlarını sert biçimde uyarmaktan da çekinmiyor. Danimarkalı savunma oyuncusunun, özellikle puan kaybedilen maçlardan sonra yaptığı öz eleştiriler ise fazlasıyla can yakıyor!
KAĞIT ÜSTÜNDE KALIYOR
Kjaer, açıklamalarında teknik direktör Dick Advocaat'ı eleştirmekten de geri kalmıyor. Rusya'da 1-0 kaybedilen Krasnodar maçında sonra söylediği, "Oyunumuzu geliştirmeliyiz. Top ayağımızdayken bir şeyler üretmeliyiz. Girdiğimiz pozisyonlar, sadece tesadüf eseri girdiğimiz pozisyonlar olmamalı. Bunun üzerine çalışmalıyız" şeklindeki sözler ise hâlâ hafızalarda.
Lafını esirgemeyen, savunduğu doğruları açıklamaktan hiçbir zaman çekinmeyen o Kjaer, yine bombaladı! "Şampiyonluğu kaçırdık, çünkü takım değiliz!" dedi. İşte, yakın çevresinden aktarıldığı şekliyle Kjaer'in çok konuşulacak ifadeleri: "Biz bireysel olarak iyi oyunculardan kurulu iyi bir takımız. Ancak bu sadece kağıt üstünde kalıyor. Çünkü sahada görüntü bunun tam zıttı. Bir türlü takım olarak hareket edemiyoruz. Takımın ön tarafında yer alan oyuncularda gereksiz bir panik hali var. Onların golü bulamaması bizim üzerimizdeki baskıyı artırıyor. Bu yüzden birçok maçta puan kaybettik."
GİDECEKMİŞ GİBİ KONUŞUYOR
Kjaer, takım içinde de saygı görüyor ama lafını esirgememesi eleştiri alıyor. Danimarkalı yıldızın son sözleri ise, "Gidecekmiş gibi konuşuyor" şeklinde yorumlandı. "Ben daha iyi takımlarda oynamaya layığım" havasında olduğu belirtilen Kjaer'in, sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ALANYA'YA KARŞI YOK
Sağ arka adalesindeki zorlanma nedeniyle Osmanlı maçını tamamlayamayan Kjaer, dünkü idmana çıkmadı. Tedavisi devam eden sarı-lacivertli oyuncu, cuma günkü Alanya maçında kesin olarak oynamıyor.
ÖZEL HABER / YELİZ KARAKAYA
KAĞIT ÜSTÜNDE KALIYOR
Kjaer, açıklamalarında teknik direktör Dick Advocaat'ı eleştirmekten de geri kalmıyor. Rusya'da 1-0 kaybedilen Krasnodar maçında sonra söylediği, "Oyunumuzu geliştirmeliyiz. Top ayağımızdayken bir şeyler üretmeliyiz. Girdiğimiz pozisyonlar, sadece tesadüf eseri girdiğimiz pozisyonlar olmamalı. Bunun üzerine çalışmalıyız" şeklindeki sözler ise hâlâ hafızalarda.
Lafını esirgemeyen, savunduğu doğruları açıklamaktan hiçbir zaman çekinmeyen o Kjaer, yine bombaladı! "Şampiyonluğu kaçırdık, çünkü takım değiliz!" dedi. İşte, yakın çevresinden aktarıldığı şekliyle Kjaer'in çok konuşulacak ifadeleri: "Biz bireysel olarak iyi oyunculardan kurulu iyi bir takımız. Ancak bu sadece kağıt üstünde kalıyor. Çünkü sahada görüntü bunun tam zıttı. Bir türlü takım olarak hareket edemiyoruz. Takımın ön tarafında yer alan oyuncularda gereksiz bir panik hali var. Onların golü bulamaması bizim üzerimizdeki baskıyı artırıyor. Bu yüzden birçok maçta puan kaybettik."
GİDECEKMİŞ GİBİ KONUŞUYOR
Kjaer, takım içinde de saygı görüyor ama lafını esirgememesi eleştiri alıyor. Danimarkalı yıldızın son sözleri ise, "Gidecekmiş gibi konuşuyor" şeklinde yorumlandı. "Ben daha iyi takımlarda oynamaya layığım" havasında olduğu belirtilen Kjaer'in, sezon sonunda iyi bir teklif gelmesi halinde satılmasına kesin gözüyle bakılıyor.
ALANYA'YA KARŞI YOK
Sağ arka adalesindeki zorlanma nedeniyle Osmanlı maçını tamamlayamayan Kjaer, dünkü idmana çıkmadı. Tedavisi devam eden sarı-lacivertli oyuncu, cuma günkü Alanya maçında kesin olarak oynamıyor.
ÖZEL HABER / YELİZ KARAKAYA
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:10
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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