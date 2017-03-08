''Mehmet Fener’e imza attı''
Trabzonspor Genel Sekreteri Gençağa Meriç, F.Bahçe için Beşiktaş'a gitmeyi reddedince kadro dışı bırakılan Mehmet Ekici hakkında konuştu. Meriç, Radyospor'a verdiği demeçte, "Mehmet, F.Bahçe'ye gitmek istedi, kendi yolunu kendisi çizdi. Beşiktaş'a gitseydi, Tolgay'ı isteyebilirdik. Ama Mehmet, Fenerbahçe'ye imza atmış" ifadelerini kullandı.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:42
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
''Mehmet Fener’e imza attı'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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