 ''Mehmet Fener’e imza attı'' – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Mehmet Fener’e imza attı''

    ''Mehmet Fener’e imza attı''
    Genel Sekreteri , F.Bahçe için Beşiktaş'a gitmeyi reddedince kadro dışı bırakılan hakkında konuştu. Meriç, Radyospor'a verdiği demeçte, "Mehmet, F.Bahçe'ye gitmek istedi, kendi yolunu kendisi çizdi. Beşiktaş'a gitseydi, Tolgay'ı isteyebilirdik. Ama Mehmet, 'ye imza atmış" ifadelerini kullandı.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:42
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