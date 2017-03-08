Karavaiev’i gören var mı?
F.Bahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı tek isim olan Karavaiev'i Advocaat tamamen sildi! Ligde hiç ilk 11'de görev almayan, 3 maçta oyuna sonradan giren Ukraynalı futbolcu, 4 son lig karşılaşmasında kadroya alınmadı. Karavaiev, iki kupa maçında ise ilk 11'de sahada yer aldı. Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Ukraynalı oyuncu, Zorya Luhansk'dan gelmişti.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:18
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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