 Karavaiev’i gören var mı? – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    ’i gören var mı?

    Karavaiev’i gören var mı?
    F.Bahçe'nin ara transferde kadrosuna kattığı tek isim olan 'i Advocaat tamamen sildi! Ligde hiç ilk 11'de görev almayan, 3 maçta oyuna sonradan giren Ukraynalı futbolcu, 4 son lig karşılaşmasında kadroya alınmadı. Karavaiev, iki kupa maçında ise ilk 11'de sahada yer aldı. Bonservisi Shakhtar Donetsk'te olan Ukraynalı oyuncu, Zorya Luhansk'dan gelmişti.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:18
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