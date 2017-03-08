 Galibiyet serisi başlatmalıyız – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Galibiyet serisi başlatmalıyız

    Galibiyet serisi başlatmalıyız
    Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçının hazırlıklarına bir gün iznin ardından dün başladı. öğrencilerini cuma günkü bu karşılaşma için uyardı. Üst üste alacakları galibiyetlerle yeniden çıkış gösterebileceklerine inanan Hollandalı çalıştırıcı, "Bu maçı da kazanırsak bundan sonraki haftalar için motivasyonumuz daha üst düzeyde olur" dedi.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 02:16
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