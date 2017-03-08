Galibiyet serisi başlatmalıyız
Sarı-lacivertliler, Alanyaspor maçının hazırlıklarına bir gün iznin ardından dün başladı. Advocaat öğrencilerini cuma günkü bu karşılaşma için uyardı. Üst üste alacakları galibiyetlerle yeniden çıkış gösterebileceklerine inanan Hollandalı çalıştırıcı, "Bu maçı da kazanırsak bundan sonraki haftalar için motivasyonumuz daha üst düzeyde olur" dedi.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 02:16
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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