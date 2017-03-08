 Fenerbahçeli kadın basketbolcular imza dağıttı – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    Fenerbahçeli kadın basketbolcular imza dağıttı

    Fenerbahçeli kadın basketbolcular imza dağıttı

    8 Mart Dünya kadınlar Günü sebebiyle Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncuları imza dağıttı.

    Akasya AVM'de gerçekleşen imza töreninde sarı-lacivertli bayan basketbolcuların tamamı yer aldı. Fazla ilgi gösterilmeyen organizasyonda oyuncular çevreden gelen insanlarla selfie yaptı. Kısa süren imza töreninin ardından oyuncular alış veriş merkezinden ayrıldılar.
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 18:29
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