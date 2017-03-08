Fenerbahçeli kadın basketbolcular imza dağıttı
8 Mart Dünya kadınlar Günü sebebiyle Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı oyuncuları imza dağıttı.
Akasya AVM'de gerçekleşen imza töreninde sarı-lacivertli bayan basketbolcuların tamamı yer aldı. Fazla ilgi gösterilmeyen organizasyonda oyuncular çevreden gelen insanlarla selfie yaptı. Kısa süren imza töreninin ardından oyuncular alış veriş merkezinden ayrıldılar.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 18:29
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Brezilya’dan 7 oyuncu beğenildi
Toplam 22
Yorum
HCK / BJK KESİNLİKLE ALINMALI : MAİA , STOPER / KIVRAK, VURUŞLAR TEKNİK, OYUN ZEKASI GÜZEL.ÖZETLE 7 KİŞİDEN SADECE 2 KİŞİ - MAYCON VE MAİA ALINABILIR.
- 2017’nin kralı
Toplam 10
Yorum
NE GÜZEL NEGÜZEL KARA KARA DÜŞÜNÜYORDUN TAKIM NE OLACAK DİYE HAKEMLE ALINAN SON MAÇ CUMA KAYSERİ BERABERLİK YADA YENİLGİ KORKUSU KAFAN DAGILMIŞ
- Beşiktaş'ta Caner Erkin sürprizi
Toplam 6
Yorum
Bence Sol kanata Cekebillir Hoca
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