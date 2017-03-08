F.Bahçe Avenida'yı rahat geçti
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 78-68 yenerek, seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin ikinci maçı, 10 Mart Cuma günü İspanya'da oynanacak.
Seride gerekmesi halinde üçüncü ve son karşılaşma, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 15 Mart Çarşamba günü yapılacak.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Andrada Csender (Romanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Quigley 7, Parker 23, Gruda 13, Verameyenka 9, Lavender 14, Pelin Bilgiç 4, Ayşe Cora 2, Tuğçe Canıtez
Perfumerias Avenida: Dominguez 7, Gil 2, Elonu 8, Givens 11, De Souza 10, Milovanovic 27, Marginean 3, Quevedo
1. Periyot: 18-14
Devre: 36-31
3. Periyot: 60-52
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 04:04
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
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