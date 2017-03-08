 F.Bahçe Avenida'yı rahat geçti – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    F.Bahçe Avenida'yı rahat geçti

    F.Bahçe Avenida'yı rahat geçti

    , çeyrek final ilk maçında İspanyol temsilcisi 'yı 78-68 yenerek, seride 1-0 öne geçti.

    İki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin ikinci maçı, 10 Mart Cuma günü İspanya'da oynanacak.

    Seride gerekmesi halinde üçüncü ve son karşılaşma, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 15 Mart Çarşamba günü yapılacak.


    Salon: Metro Enerji

    Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Andrada Csender (Romanya), Luka Kardum (Hırvatistan)

    Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Quigley 7, Parker 23, Gruda 13, Verameyenka 9, Lavender 14, Pelin Bilgiç 4, Ayşe Cora 2, Tuğçe Canıtez

    Perfumerias Avenida: Dominguez 7, Gil 2, Elonu 8, Givens 11, De Souza 10, Milovanovic 27, Marginean 3, Quevedo

    1. Periyot: 18-14

    Devre: 36-31

    3. Periyot: 60-52

    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 04:04
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