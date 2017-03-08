Diyarbakırlı Azize Ay'dan Fener'e ziyaret
Diyarbekirspor Kadın Futbol Takımı forması giyen Azize Ay, Fenerbahçe'yi ziyaret etti.
Can Bartu Tesisleri'ne gelen Azize Ay, en büyük hayalini gerçekleştirdi ve Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'la tanıştı. Yıldırım, yakından ilgilendiği Diyarbakırlı konuğu ile bir süre sohbet etti.
Takımın idmanını izleyen Azize Ay, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. 49 yaşındaki sporcu, sarı lacivertli oyuncularla bir süre antrenman da yaptı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen Azize Ay, doğum gününde böyle bir ziyaret gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.
Ayrıca tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de kutlayan Azize Ay, herkese spor yapmaları çağrısında bulundu.
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 16:39
- ''Bundan sonra golcümüz sensin"
Toplam 16
Yorum
REAL FB Sezon sonu geldi hala forvet kurgusu, arayislari vs vs.. En pahali oyunculari gönder, 10 genc ve gelecegi olanlara yatirim yap..calis...
- Beşiktaş avantaj peşinde
Toplam 9
Yorum
bjk mitroviç olsaydı daha iyi olurdu
- G.Saray'ın toplam borcu 1 milyar 831 milyon TL
Toplam 2
Yorum
uA Bu yönetimin değerinin bilinmesi lazım. Belki transfer konusunda etkisiz kalıyor ama mali açıdan bu bataktan kurtarıyorlar.
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