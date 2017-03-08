Diyarbakırlı Azize Ay'dan Fener'e ziyaret

Can Bartu Tesisleri'ne gelen Azize Ay, en büyük hayalini gerçekleştirdi ve Kulüp Başkanı Aziz Yıldırım'la tanıştı. Yıldırım, yakından ilgilendiği Diyarbakırlı konuğu ile bir süre sohbet etti.



Takımın idmanını izleyen Azize Ay, teknik heyet ve futbolcularla tanıştı. 49 yaşındaki sporcu, sarı lacivertli oyuncularla bir süre antrenman da yaptı. Koyu bir Fenerbahçe taraftarı olduğunu söyleyen Azize Ay, doğum gününde böyle bir ziyaret gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşadığını söyledi.



Ayrıca tüm kadınların 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Günü'nü de kutlayan Azize Ay, herkese spor yapmaları çağrısında bulundu.











