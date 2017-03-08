 ''Bundan sonra golcümüz sensin" – Fotomaç – 08 Mart 2017
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    08 Mart 2017, Çarşamba
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    ''Bundan sonra golcümüz sensin"

    ''Bundan sonra golcümüz sensin"

    'de Fernandao'nun Osmanlıspor karşısındaki kötü performansı, Advocaat'ı forvette yeni arayışlara itti.

    Fizik kapasitesini bir türlü artıramadığı için Van Persie'yi hiç düşünmeyen Hollandalı hoca, 'a dün "Hazır ol, bundan sonra golcümüz sensin" dedi. Sow, Alanya maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Volkan Şen solda, Lens sağda başlayacak. Cezalı Josef'in yerine Ozan, Hasan Ali'nin yerine ise İsmail oynayacak. Alper forvet arkasında görev alacak.


    ÖZEL HABER / SETENAY CANKAT
    1. 08 Mart 2017, Çarşamba
    2. Güncelleme: 03:54
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