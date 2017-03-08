''Bundan sonra golcümüz sensin"
Fenerbahçe'de Fernandao'nun Osmanlıspor karşısındaki kötü performansı, Advocaat'ı forvette yeni arayışlara itti.
Fizik kapasitesini bir türlü artıramadığı için Van Persie'yi hiç düşünmeyen Hollandalı hoca, Sow'a dün "Hazır ol, bundan sonra golcümüz sensin" dedi. Sow, Alanya maçında ilk 11'de sahaya çıkacak. Volkan Şen solda, Lens sağda başlayacak. Cezalı Josef'in yerine Ozan, Hasan Ali'nin yerine ise İsmail oynayacak. Alper forvet arkasında görev alacak.
ÖZEL HABER / SETENAY CANKAT
ÖZEL HABER / SETENAY CANKAT
- 08 Mart 2017, Çarşamba
- Güncelleme: 03:54
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- UEFA'dan Craig Thomson'a görev!
Toplam 3
Yorum
gün gelir alarsın sen sadece size yapılınca anlıyorsun ama gün gelir bu hakem sizinde maçınızı yönetir o zamanda aynısnı söylersin inşallah
- Arsenal’in yetenek avcısı İstanbul’da
Toplam 2
Yorum
uae eagleee segene 2 ingiliz atı vereydiniz))) sergen harbi adam ne düşünürse onu söylüyor, td ve yorumcu olarakta iyi umarım başarısı devam eder
- Vodafone Arena'ya büyük onur!
Toplam 5
Yorum
ertan vodafone arena da örümcek kamera da olsun
''Bundan sonra golcümüz sensin" haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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