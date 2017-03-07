 Sabaha kadar uyumadım – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Sabaha kadar uyumadım

    Sabaha kadar uyumadım

    Topal, “Kasıt yok. Hakeme topun elime çarptığını söyledim, daha ne yapabilirdim ki. Pozisyonu sabaha kadar 100 kere izledim. Eleştirilere incindim, canımı acıttı” dedi...

    , 'u 90+1'de 'ın attığı golle 1-0 mağlup ederken, sarı-lacivertli oyuncunun golden önce topa elle teması büyük olay oldu. Topal, golü hakeme 'yutturmakla' suçlandı, futbolun içindeki her kesimden ağır eleştiriler aldı. Peki o anda neler oldu, devamında neler yaşadı? Topal, Lig Radyo Genel Yayın Yönetmeni Mehmet Ayan'a konuştu, pozisyonu ve sonrasında yaşadıklarını anlattı:

    "Maçta olağanüstü bir efor sarf etmiş, son dakikalarda da çok yorulmuştum. Köşe vuruşundan gelen topu görmedim bile. Ellerim açıktı, top çarptı. Bilerek elime almadım. Öylesine Allah ne verdiyse vurdum. Golden sonra hakeme baktım kararıyla ilgili. Golü verdiğine göre kapalı olduğunu düşündüğünü sandım.

    9'DA YATTIM
    Santraya giderken bana sordu. 'Elim kapalıydı ama çarptı hocam' dedim. Daha ne yapabilirdim ki? Pozisyonu sabaha kadar en az 100 kez tekrar izledim. Sabah 09.00'da uyudum. Çocuğumun doktor randevusu vardı sabah öğleden sonraya ertelemek zorunda kaldım. Yapılan eleştirilere çok incindim, canım acıdı."

    HAKKIMI HELAL ETMİYORUM
    Maçtan sonra kameralara, "Ben hakem olsam golü vermezdim" diye konuşan Mehmet Topal, bu sözleriyle golün nizami olmadığını itiraf etse de kendisine haksızlık edildiğini düşünüyor. Ağır dille eleştirilen, 'emek hırsızlığı' ile bile suçlanan sarı-lacivertli kaptan, Emeğime saygısızlık edenlere hakkımı helal etmiyorum" dedi. Topal, "Herkes şov peşinde, saha içini görmeden konuşuyorlar. Neler yaşadığımızı kimse bilmiyor. Ben topun elime çarptığını inkar etmiyorum ki... Bunu kasıtla yapmış olsaydım söylerdim. Hırsızmışım, şuymuşum buymuşum. Ayıptır!" dedi.



    5 YIL ÖNCENİN BENZERİ
    Mehmet Topal, 5 yıl önce de benzer bir gol atmıştı. Topal, F.Bahçe'nin 25 Ağustos 2012'de G.Antep'i 3-0 yendiği maçta ilk golü atmıştı. G.Antepliler, Topal'ın topu elle indirdiğini belirtip hakem Halis Özkahya'ya itiraz etmiş ancak sonuç değişmemişti. F.Bahçeli futbolcu kendisini, "Topa kafayla vurmak istedim. Yükselirken gözlerim kapalıydı ve topu elime çarptığını hissetmedim. Hatalıysam özür dilerim" şeklinde savunmuştu.

    EMRE BOL
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 01:58
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