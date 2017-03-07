 Lens’te Fener önde – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Lens’te Fener önde

    Lens’te Fener önde

    ’in medya direktörü Wanless, ’ın da peşinde olduğu ileri sürülen Lens hakkında konuştu: Geleceğine F.Bahçe karar verecek.

    'ın Jeremain Lens'e talip olduğu, bu transfer için bizzat başkan Fikret Orman'ın devreye girdiği haberleri siyah-beyazlıları heyecanlandırırken, Fenerbahçelileri ise kızdırmıştı. Lens'in ile kiralık sözleşmesi bittiğinde Ada'ya mı döneceği, yoksa Türkiye'de kalıp sarı-lacivertli ya da siyah-beyazlı formayı mı giyeceği şimdiden merak konusu oldu. Sorunun yanıtını almak için 'in medya direktörü Louise Wanless'i aradık. Wanless, "Lens'in kendi oyuncuları olarak kalıp kalmayacağına Fenerbahçe karar verecek. F.Bahçe eğer ortak belirlediğimiz rakamı kabul etmezse Lens geri dönecek. Başka bir kulübün oyuncusu da olabilir" açıklamasını yaptı.

    TAKIMI BU HALDE BIRAKAMAM
    Babasını kaybetmesine rağmen acısını içine gömüp Osmanlıspor maçına çıkan Lens, Fenerbahçelilerin gözündeki değerini bir kat daha artırdı. Lens'e yöneticiler babası öldüğünde, "Maç önemli değil. Git ailenle birlikte ol, acını yaşa" demişler ama o, "Bana burada daha çok ihtiyaç var. Takımın yalnız bırakamam" diyerek günübirlik ülkesine gidip gelmeyi tercih etmiş.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:19
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