 Kjaer sıkıntısı – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Kjaer sıkıntısı

    Kjaer sıkıntısı
    Kanarya'da Osmanlıspor karşılaşmasında sakatlanan Simon Kjaer'in ağrılarının sürdüğü belirtildi. Danimarkalı stoperin Aytemiz Alanyaspor ile deplasmanda oynanacak mücadeleye yetişmeme ihtimalinin bulunduğu öğrenildi. Dick Advocaat olumsuz bir duruma karşı Neustadter'i hazırlıyor.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:19
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