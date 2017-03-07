 Kırmızıyı vermeliydi – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Kırmızıyı vermeliydi

    Kırmızıyı vermeliydi
    , Osmanlı maçında Maher'le girdiği pozisyonda rakibe kırmızı kart çıkmamasından yakındı. Soyunma odasında arkadaşlarına "Bana resmen tokat attı. Kırmızı kart görmeliydi" ifadelerini kullandı.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:33
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