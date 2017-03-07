 İdmanlar bugün başlıyor – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    İdmanlar bugün başlıyor

    İdmanlar bugün başlıyor
    Osmanlıspor'u Mehmet Topal'ın uzatmalardaki golüyle deviren sarı-lacivertliler dünü izinli geçirmişti. , Alanya maçı hazırlıklarının startını bugün verecek.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:36
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