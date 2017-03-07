F.Bahçe Avenida'yı rahat geçti
Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı, FIBA Avrupa Ligi çeyrek final ilk maçında İspanyol temsilcisi Perfumerias Avenida'yı 78-68 yenerek, seride 1-0 öne geçti.
İki galibiyete ulaşacak takımın Dörtlü Final'e kalacağı serinin ikinci maçı, 10 Mart Cuma günü İspanya'da oynanacak.
Seride gerekmesi halinde üçüncü ve son karşılaşma, Fenerbahçe'nin ev sahipliğinde İstanbul'da 15 Mart Çarşamba günü yapılacak.
Salon: Metro Enerji
Hakemler: Jasmina Juras (Sırbistan), Andrada Csender (Romanya), Luka Kardum (Hırvatistan)
Fenerbahçe: Birsel Vardarlı Demirmen 6, Quigley 7, Parker 23, Gruda 13, Verameyenka 9, Lavender 14, Pelin Bilgiç 4, Ayşe Cora 2, Tuğçe Canıtez
Perfumerias Avenida: Dominguez 7, Gil 2, Elonu 8, Givens 11, De Souza 10, Milovanovic 27, Marginean 3, Quevedo
1. Periyot: 18-14
Devre: 36-31
3. Periyot: 60-52
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 22:12
- Muslera Şansal Büyüka'ya soru sordu
Toplam 31
Yorum
ramiiiii anlasılan sen fenerlisin yorumsuz adamsın yaniiiiiiii
- ''Sabaha kadar uyumadım''
Toplam 71
Yorum
Emre Hayla kivranıyorsun doğruya yakın inkar etmeye devam
- ''Sabaha kadar uyumadım''
Toplam 71
Yorum
ASLANLI HAKKINI HELAL ETMİYORMUŞ İNSAN BİRAZ UTANIR.MİLYONLARCA TARAFTARA BİNLERCE RAKİP TARATARA ANTEPLİ FTBOCULARIN HAKKINI SEN NASIL ÖDEYCEKSİN.
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