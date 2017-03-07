F.Bahçe, Alanyaspor hazırlıklarına başladı
Spor Toto Süper Lig'in 24. haftasında deplasmanda Aytemiz Alanyaspor ile karşılaşacak olan Fenerbahçe, bu maçın hazırlıklarına 1 günlük iznin ardından bugün öğle saatlerinde yaptığı antrenmanla başladı.
Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12.00'de başlayan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Osmanlıspor karşısında görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.
Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 16:40
- Yönetim tur primini belirledi
Toplam 3
Yorum
Sade Vatandaş Paraya bak be, dünyanın bütün nimetlerini futbolcular yiyiyor bizde birbirimizi yiyiyoruz.Neyse otobüsü kaçırmıyım hadi iyi akşamlar.
- ''Ceza versek ne olacak''
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Yorum
evet sen şuna yemez desene şenol efendi
- PFDK'dan Beşiktaş ve F.Bahçe'ye ceza
Toplam 1
Yorum
BASMACI YAHU FENER BAHÇE TAKIMINA CEZA VERMEDEN 1 HAFTA GEÇSİN SİZDE HİÇ UTANMA SIKILMA YOK MU BİR HAFTA KARDEŞİM BİR HAFTA SİZ NASIL GELDİNİZ BAŞA
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