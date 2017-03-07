F.Bahçe, Alanyaspor hazırlıklarına başladı

Can Bartu Tesisleri'nde teknik direktör Dirk Advocaat yönetiminde saat 12.00'de başlayan antrenman, 1 saat 20 dakika sürdü. Osmanlıspor karşısında görev alan oyuncular aktif dinlenmeye yönelik çalışmalar yaparken, diğer oyuncular ise ısınma ve koordinasyon hareketlerinin ardından pas çalışması yaptılar. Antrenman, dar alanda yapılan çift kale maçlarla tamamlandı.



Sarı-lacivertliler, hazırlıklarını yarın Can Bartu Tesisleri'nde yapacağı antrenmanla sürdürecek.