 Fabiano’ya hayran – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    ’ya hayran

    Fabiano’ya hayran

    Advocaat, yedek beklemeyi sorun etmeyen, şans bulduğu zaman da formanın hakkını veren başarılı eldiveni övdü.

    'de teknik direktör Dick Advocaat, Volkan Demirel'in yokluğunda şans bulan Fabiano'yu övdü. Hollandalı çalıştırıcı "Harika bir futbolcusun. Ne zaman ihtiyaç duysak karşılığını veriyorsun. Hep kendini hazır tutman çok profesyonelce. İşte her oyuncuda aradığım özellik bu" diyerek 'yu göklere çıkardı. Brezilyalı eldiven de bu sözlere teşekkür etti.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:35
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