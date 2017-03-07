 Etebo radarda – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Etebo radarda

    Etebo radarda

    F.Bahçe, Jimenez’e gitti, Nijeryalı’yı beğendi.

    Sarı-lacivertli ekibin scoutları Benficalı Raul Jimenez'i izlemek için Portekiz'e gitmişti. Fakat Meksikalı oyuncu Feirense-Benfica maçında sadece 4 dakika forma buldu.

    Scoutların gözüne çarpan isim ise Feirense forması giyen sol kanat oyuncusu Oghenekaro Etebo oldu. 21 yaşındaki Nijeryalı futbolcu hızı ve çalımlarıyla göz doldurdu. Partizan ve Arsenal scoutlarının da bu maçta Etebo'yu izledikleri öğrenildi. Kontratı sezon sonu bitiyor.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:20
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