 Ekpe Udoh'da korkulan olmadı – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    'da korkulan olmadı

    Ekpe Udoh'da korkulan olmadı

    'nin Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş ile yaptığı maçta sakatlanan ABD'li oyuncu 'un, omzunda yumuşak doku zedelenmesi tespit edildi.

    THY Euroleague'de oynanan Darüşşafaka Doğuş maçında Furkan Aldemir'le girdiği pozisyon sonrası köprücük kemiğinden sakatlanan , kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

    Başarılı pivotun sağlık durumu hakkında taraftarını rahatlatan haber geldi.

    MR'ı çekilen 29 yaşındaki oyuncunun sağ omzunda herhangi bir kırık olmadığı ancak o bölgede ciddi bir ezilme meydana geldiği belirtildi.

    9 Mart Perşembe günü Ülker Arena'da oynanancak Baskonia maçında parkede olma ihtimali beliren Udoh için 1 gün daha beklenilecek.

    Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, detaylı sağlık taramasından geçirilen Udoh'un sağ omuz bölgesinde yumuşak doku zedelenmesi tespit edildiği belirtilerek, "Ekpe Udoh'un tedavisi sağlık ekibimiz tarafından sürdürülecek ve durumu gözlem altında tutularak forma giyeceği tarihe karar verilecektir." denildi.

    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 18:41
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