Ekpe Udoh'da korkulan olmadı
Fenerbahçe'nin Spor Toto Basketbol Süper Ligi'nde Darüşşafaka Doğuş ile yaptığı maçta sakatlanan ABD'li oyuncu Ekpe Udoh'un, omzunda yumuşak doku zedelenmesi tespit edildi.
THY Euroleague'de oynanan Darüşşafaka Doğuş maçında Furkan Aldemir'le girdiği pozisyon sonrası köprücük kemiğinden sakatlanan Ekpe Udoh, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.
Başarılı pivotun sağlık durumu hakkında Fenerbahçe taraftarını rahatlatan haber geldi.
MR'ı çekilen 29 yaşındaki oyuncunun sağ omzunda herhangi bir kırık olmadığı ancak o bölgede ciddi bir ezilme meydana geldiği belirtildi.
9 Mart Perşembe günü Ülker Arena'da oynanancak Baskonia maçında parkede olma ihtimali beliren Udoh için 1 gün daha beklenilecek.
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, detaylı sağlık taramasından geçirilen Udoh'un sağ omuz bölgesinde yumuşak doku zedelenmesi tespit edildiği belirtilerek, "Ekpe Udoh'un tedavisi sağlık ekibimiz tarafından sürdürülecek ve durumu gözlem altında tutularak forma giyeceği tarihe karar verilecektir." denildi.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 18:41
- Yasin Öztekin maç sonrası konuştu
Toplam 7
Yorum
gs1905 Tabi riekerink size bol bol tatil yaptırıyordu ilk 11 de yeriniz garantiydi tudor gelince rahatınız bozuldu hoca cok istiyor oldu.....
- Galatasaray'a yine UEFA tehdidi!
Toplam 26
Yorum
gs madem vizyonunuz yoktu biz şampiyon olmak istemiyoruz ekonomiyi düzeltmek için kalıyoruz diyorsanız o zaman transferde yapmasaydınız
- Sabaha kadar uyumadım
Toplam 63
Yorum
drogba çocuğunu katmasaydın keşke mehmet topal...
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