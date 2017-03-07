Ekpe Udoh'da korkulan olmadı

THY Euroleague'de oynanan Darüşşafaka Doğuş maçında Furkan Aldemir'le girdiği pozisyon sonrası köprücük kemiğinden sakatlanan Ekpe Udoh, kontrol amaçlı hastaneye kaldırılmıştı.

Başarılı pivotun sağlık durumu hakkında Fenerbahçe taraftarını rahatlatan haber geldi.

MR'ı çekilen 29 yaşındaki oyuncunun sağ omzunda herhangi bir kırık olmadığı ancak o bölgede ciddi bir ezilme meydana geldiği belirtildi.

9 Mart Perşembe günü Ülker Arena'da oynanancak Baskonia maçında parkede olma ihtimali beliren Udoh için 1 gün daha beklenilecek.



Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, detaylı sağlık taramasından geçirilen Udoh'un sağ omuz bölgesinde yumuşak doku zedelenmesi tespit edildiği belirtilerek, "Ekpe Udoh'un tedavisi sağlık ekibimiz tarafından sürdürülecek ve durumu gözlem altında tutularak forma giyeceği tarihe karar verilecektir." denildi.