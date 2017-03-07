 Bunun tersi çok oldu – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    Bunun tersi çok oldu

    Bunun tersi çok oldu
    Kanarya'nın Slovak stoperi , Osmanlıspor galibiyetiyle özgüvenlerini yeniden kazandıklarını belirtirken, "Bu kez şans bizden yanaydı ve son dakikada da olsa galip geldik. Ancak unutulmamalı ki birçok maçı da şanssızlıktan kaybettik" dedi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:42
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