 ''Böyle oyna, canımı ye'' – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    ''Böyle oyna, canımı ye''

    ''Böyle oyna, canımı ye''
    , takımın Osmanlı maçında ortaya koyduğu mücadeleden çok memnun kaldı. Sarı-lacivertli hoca maç sonrası öğrencilerini, "Gösterdiğiniz reaksiyonu çok beğendim. Sizden beklediğim her zaman bu. Golü çok geç bulduk ama gole kadar büyük bir istekle ve arzuyla oynadınız. Bu beni daha çok ilgilendiriyor" sözleriyle övdüğü öğrenildi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:14
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