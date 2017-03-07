 ''Ben 10 numara değilim'' – Fotomaç – 07 Mart 2017
CANLI SKOR
  • FUTBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. İngiltere
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Şamp. Ligi
    9. Avrupa Ligi
  • BASKETBOL
    1. Hepsi
    2. Türkiye
    3. ABD
    4. İspanya
    5. Almanya
    6. İtalya
    7. Fransa
    8. Yunanistan
    9. Euroleague
HEPSİ
    07 Mart 2017, Salı
    OYUN ENGLISH

    ''Ben 10 numara değilim''

    ''Ben 10 numara değilim''

    Genç yıldız futbol karakterinin 8 numaraya uyduğunu söyledi. Uçan “10 numaranın özellikleri başka” dedi.

    Sezon başında Hakim Ziyech devre arasında da Mehmet Ekici alınmayınca 10 numaralı pozisyon Salih Uçan'a kalmıştı. Ancak genç futbolcu bu mevkinin kendisi için uygun olmadığını söyledi. Salih "10 numara topu çatala vurur. Çalım atar, asist yapar. Ben kendi karakterimi söyleyeyim. Gol atmaya ve asist yapmaya çalışırım. Ama kendi ceza alanımdan top da çıkarırım. Kendimi 8 numara gibi görüyorum" dedi.

    RENGİMİ BELLİ ETTİM
    transferi sürecinde Beşiktaş, Trabzon ve R.Kazan'ın da kendini istediğini belirtti. Genç yıldız "Tweet atarak rengimi belli ettim ve F.Bahçe'ye geldim" dedi.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:17
    Etiketler:
    YORUMLAR yorum yapıldı
    haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ''Ben 10 numara değilim'' haberine yapılan yorumlar ( yorum)

    habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

    ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.