''Ben 10 numara değilim''
Genç yıldız futbol karakterinin 8 numaraya uyduğunu söyledi. Uçan “10 numaranın özellikleri başka” dedi.
RENGİMİ BELLİ ETTİM
Salih Uçan transferi sürecinde Beşiktaş, Trabzon ve R.Kazan'ın da kendini istediğini belirtti. Genç yıldız "Tweet atarak rengimi belli ettim ve F.Bahçe'ye geldim" dedi.
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:17
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
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