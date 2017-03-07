90 dakikası bir ev parası
Büyük umutlarla geldiği Kanarya’da bekleneni veremeyen yıldız ismin 90 dakikası 865 bin TL’ye geliyor. Yani İstanbul’da lüks bir daireye eşit.
10 MİLYON EURO'YU AŞTI
Robin van Persie şu ana kadar Fenerbahçe'den 10 milyon 283 bin euro para kazandı. Hollandalı yıldızın garanti ücreti 4.9 milyon euro. 40 karşılaşmayla sınırlı olarak da maç başı 20 bin euro kazanıyor. 33 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertli formayla çıktığı 73 karşılaşmada 32 kez ağları sarstı.
-Tabloda rakamlar euro olarak belirtilmiştir.
2. SIRADA ABOUBAKAR
Van Persie'nin ardından 90 dakika başına düşen ücrette en çok kazanan isim Beşiktaşlı Vincent Aboubakar. Kamerunlu forvetin 90 dakika başına maliyeti 166 bin euro (655 bin TL). Üçüncü sırada ise Galatasaraylı Wesley Sneijder var. Hollandalının 90 dakika başına düşen ücreti 152 bin euro (600 bin TL).
- 07 Mart 2017, Salı
- Güncelleme: 02:18
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
acaba? Bjknin bu sene kaç maçını izledin de birinciliğimize leke atıyorsun acaba? Bjknin maçlarını izlediğinde zaten attığın iftiraya utanacaksın
- Ali Palabıyık Galatasaray’a tavizsiz!
Toplam 10
Yorum
eğitimci Hakemi de yenebileceğini gösteren GS futbolcularını kutluyorum.
- Beşiktaş maçı öncesi Olympiakos'ta deprem
Toplam 6
Yorum
TCelcius Çok komik bir ülkeyiz fb ve gs hakemlerle yan yollarla 19 20 şampiyonluk kazanır utanmadan gelir buralarda hakem ironisi yapar.CEHALET KÖTÜ
90 dakikası bir ev parası haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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