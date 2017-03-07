 90 dakikası bir ev parası – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    90 dakikası bir ev parası

    90 dakikası bir ev parası

    Büyük umutlarla geldiği Kanarya’da bekleneni veremeyen yıldız ismin 90 dakikası 865 bin TL’ye geliyor. Yani İstanbul’da lüks bir daireye eşit.

    'nin M. United'dan kadrosuna kattığı Robin van Persie'nin golleri sıralaması, krallığa koşması bekleniyordu. Ancak Hollandalı yıldız geçtiğimiz sezon teknik direktör Vitor Pereira ile yaşadığı kriz sebebiyle kendini futbola veremedi. Bu sezon vatandaşı Dick Advocaat gelince 34 yaşındaki forvetin de canlanması bekleniyordu. Ancak Van Persie'nin performansı yine hayal kırıklığından öteye gidemedi. 1.5 yılda sakatlıklar ve formsuzluk nedeniyle 30 maç kaçırdı. Fenerbahçe kariyerinde 4 bin 219 dakika sahada kalan Van Persie'nin her 90 dakikası 865 bin TL 'ye denk geliyor. Bu paraya İstanbul'da lüks bir daire alınabiliyor.

    10 MİLYON EURO'YU AŞTI
    şu ana kadar Fenerbahçe'den 10 milyon 283 bin euro para kazandı. Hollandalı yıldızın garanti ücreti 4.9 milyon euro. 40 karşılaşmayla sınırlı olarak da maç başı 20 bin euro kazanıyor. 33 yaşındaki oyuncu sarı-lacivertli formayla çıktığı 73 karşılaşmada 32 kez ağları sarstı.


    -Tabloda rakamlar euro olarak belirtilmiştir.

    2. SIRADA ABOUBAKAR
    Van Persie'nin ardından 90 dakika başına düşen ücrette en çok kazanan isim Beşiktaşlı Vincent Aboubakar. Kamerunlu forvetin 90 dakika başına maliyeti 166 bin euro (655 bin TL). Üçüncü sırada ise Galatasaraylı Wesley Sneijder var. Hollandalının 90 dakika başına düşen ücreti 152 bin euro (600 bin TL).
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 02:18
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