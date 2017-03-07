 ‘2. Lig’de olmaz’ – Fotomaç – 07 Mart 2017
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    07 Mart 2017, Salı
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    ‘2. Lig’de olmaz’

    ‘2. Lig’de olmaz’
    Kanarya'nın gözdesi Filip Kostic, küme düşerse takımda kalmayacağını açıkladı. Sırp futbolcu kariyerine 2. Lig'de devam etmeyeceğini belirtti. Hamburg 23 puanla 16. sırada. 24 yaşındaki sol kanat oyuncusunun kontratı 2021 yılında sona eriyor.
    1. 07 Mart 2017, Salı
    2. Güncelleme: 00:28
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