 Webo unutulmadı – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Webo unutulmadı

    Webo unutulmadı
    Sarı-lacivertli taraftarlar, Osmanlıspor forması giyen eski futbolcuları Pierre Webo'yu unutmadı. Taraftarlar 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Fenerbahçe formasını terleten Webo'yu tribünlere çağırarak alkışladı. Kamerunlu futbolcu da taraftarın jestine alkışla karşılık verdi.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 00:57
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