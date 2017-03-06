Webo unutulmadı
Sarı-lacivertli taraftarlar, Osmanlıspor forması giyen eski futbolcuları Pierre Webo'yu unutmadı. Taraftarlar 2012-2013, 2013-2014 ve 2014-2015 sezonlarında Fenerbahçe formasını terleten Webo'yu tribünlere çağırarak alkışladı. Kamerunlu futbolcu da taraftarın jestine alkışla karşılık verdi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 00:57
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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