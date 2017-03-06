Ulusoy iki tarafı da katletti

Maçınönüne geçen hakem, ilk olarak 25'te Lens'i arkadan çekerek faulle durduran Osmanlı oyuncusuna kart göstermediği içinbüyük tepki gösterdi.de itirazdan sarıyı yedi.Maçın 87. dakikasında iseiletartışmasında Hollandalı,'ye tokat attı. Ulusoy ikisine de sarı kart gösterdi. Topal'ın golünde de el tartışmaları yaşanırken, bitiş düdüğüyle birlikte topu hakeme doğru sert şekilde atan'ı, Ulusoy ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.