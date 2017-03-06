Ulusoy iki tarafı da katletti
Maçın önüne geçen hakem Alper Ulusoy, ilk olarak 25'te Lens'i arkadan çekerek faulle durduran Osmanlı oyuncusuna kart göstermediği için Advocaat büyük tepki gösterdi. Josef de itirazdan sarıyı yedi.
Maçın 87. dakikasında ise Hasan Ali ile Maher tartışmasında Hollandalı, Hasan Ali'ye tokat attı. Ulusoy ikisine de sarı kart gösterdi. Topal'ın golünde de el tartışmaları yaşanırken, bitiş düdüğüyle birlikte topu hakeme doğru sert şekilde atan Koray'ı, Ulusoy ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.
Maçın 87. dakikasında ise Hasan Ali ile Maher tartışmasında Hollandalı, Hasan Ali'ye tokat attı. Ulusoy ikisine de sarı kart gösterdi. Topal'ın golünde de el tartışmaları yaşanırken, bitiş düdüğüyle birlikte topu hakeme doğru sert şekilde atan Koray'ı, Ulusoy ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:56
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Ulusoy iki tarafı da katletti haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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