 Ulusoy iki tarafı da katletti – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Ulusoy iki tarafı da katletti

    Ulusoy iki tarafı da katletti
    Maçın önüne geçen hakem Alper Ulusoy, ilk olarak 25'te Lens'i arkadan çekerek faulle durduran Osmanlı oyuncusuna kart göstermediği için Advocaat büyük tepki gösterdi. Josef de itirazdan sarıyı yedi.



    Maçın 87. dakikasında ise Hasan Ali ile Maher tartışmasında Hollandalı, Hasan Ali'ye tokat attı. Ulusoy ikisine de sarı kart gösterdi. Topal'ın golünde de el tartışmaları yaşanırken, bitiş düdüğüyle birlikte topu hakeme doğru sert şekilde atan Koray'ı, Ulusoy ikinci sarıdan kırmızı kartla cezalandırdı.

    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:56
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