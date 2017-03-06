Tepkiler dinmiyor!
Fenerbahçe’de 73 dakika oyunda kalan Fernandao, yerini Robin van Persie’ye bırakırken tribünler tepki gösterdi. Taraftarları, kaptan Mehmet Topal susturdu.
Osmanlıspor karşısında maça ilk 11'de başlayan ve oynadığı etkisiz futbolla tribünlerin tepkisini çeken Brezilyalı golcü Fernandao, 73. dakikada yerini Robin van Persie'ye bırakırken tribünler tarafından ıslıklandı. Volkan Şen'in teselli ettiği Fernandao kenara gelirken, kaptan Mehmet Topal da tribünlere dönerek uyarıda bulundu. Topal'ın uyarısı sonrasında taraftarlar tepkisini sürdürmedi.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 01:43
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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