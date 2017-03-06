 Tepkiler dinmiyor! – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Tepkiler dinmiyor!

    Tepkiler dinmiyor!

    Fenerbahçe’de 73 dakika oyunda kalan , yerini Robin van Persie’ye bırakırken tribünler tepki gösterdi. Taraftarları, kaptan Mehmet Topal susturdu.

    Osmanlıspor karşısında maça ilk 11'de başlayan ve oynadığı etkisiz futbolla tribünlerin tepkisini çeken Brezilyalı golcü , 73. dakikada yerini Robin van Persie'ye bırakırken tribünler tarafından ıslıklandı. Volkan Şen'in teselli ettiği Fernandao kenara gelirken, kaptan Mehmet Topal da tribünlere dönerek uyarıda bulundu. Topal'ın uyarısı sonrasında taraftarlar tepkisini sürdürmedi.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:43
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