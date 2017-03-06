Simon Kjaer şoku!
Sarı-lacivertli savunmanın demir adamı Kjaer, 73’te kenara gelip baldırından sakatlandığını söyleyerek oyundan çıktı. Durumu MR sonrası belli olacak.
F.Bahçe, Osmanlıspor karşısında son dakika golüyle 3 puanı kazanırken, önemli bir ismini kaybetti. Sarı-lacivertli savunmanın sigortası Simon Kjaer, sakatlanarak oyunu terk etti. 73. dakikada baldırını tutarak saha kenarına gelen Danimarkalı futbolcu, burada bir süre sağlık ekibi ile konuşup sol baldırını tuttu.
TOPAL STOPERE GEÇTİ
Oyuna devam edemeyeceğini söyleyen Kjaer, oyun durduğu anda da yerini Sow'a bıraktı. Kjaer'in bu durumu öncesi Alper Potuk'u çıkarmayı düşünen Advocaat, sonrasında Alper'i orta sahaya çekerek Topal'ı stopere aldı. Kjaer'in sakatlığının ciddi olup olmadığı bugün çekilecek MR sonrası netliş kazanacak.
TOPAL STOPERE GEÇTİ
Oyuna devam edemeyeceğini söyleyen Kjaer, oyun durduğu anda da yerini Sow'a bıraktı. Kjaer'in bu durumu öncesi Alper Potuk'u çıkarmayı düşünen Advocaat, sonrasında Alper'i orta sahaya çekerek Topal'ı stopere aldı. Kjaer'in sakatlığının ciddi olup olmadığı bugün çekilecek MR sonrası netliş kazanacak.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:02
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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