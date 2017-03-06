 Simon Kjaer şoku! – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Simon şoku!

    Simon Kjaer şoku!

    Sarı-lacivertli savunmanın demir adamı , 73’te kenara gelip baldırından sakatlandığını söyleyerek oyundan çıktı. Durumu MR sonrası belli olacak.

    F.Bahçe, Osmanlıspor karşısında son dakika golüyle 3 puanı kazanırken, önemli bir ismini kaybetti. Sarı-lacivertli savunmanın sigortası Simon Kjaer, sakatlanarak oyunu terk etti. 73. dakikada baldırını tutarak saha kenarına gelen Danimarkalı futbolcu, burada bir süre sağlık ekibi ile konuşup sol baldırını tuttu.

    TOPAL STOPERE GEÇTİ
    Oyuna devam edemeyeceğini söyleyen Kjaer, oyun durduğu anda da yerini Sow'a bıraktı. 'in bu durumu öncesi Alper Potuk'u çıkarmayı düşünen Advocaat, sonrasında Alper'i orta sahaya çekerek Topal'ı stopere aldı. Kjaer'in sakatlığının ciddi olup olmadığı bugün çekilecek MR sonrası netliş kazanacak.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:02
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