Şener’e tam puan
F.Bahçe'nin sağbeki Şener dün görevini başarıyla yerine getiren isimlerdendi. Osmanlıspor'un kanat oyuncusu Regattin'e karşı savunmada hatasız oynayan Şener, hücuma da katkı sağladı. Yıldız futbolcu yaptığı bindirmelerle rakip ceza alanında tehlikeli pozisyonlar üretti.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:21
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FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
Şener’e tam puan haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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