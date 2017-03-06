Şener’e tam puan

F.Bahçe'nin sağbeki Şener dün görevini başarıyla yerine getiren isimlerdendi. Osmanlıspor'un kanat oyuncusu Regattin'e karşı savunmada hatasız oynayan Şener, hücuma da katkı sağladı. Yıldız futbolcu yaptığı bindirmelerle rakip ceza alanında tehlikeli pozisyonlar üretti.