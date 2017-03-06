Şans yardımıyla
“Biraz da şansın yardımıyla kazandık” diyen Hollandalı çalıştırıcı, Topal’ın golü için, “Henüz görme şansı bulamadım. Uzun vadede, bir sezon içinde bir maç şans sizinle olur, bir maç olmaz. Bu işler böyledir” diye konuştu.
Fenerbahçe Teknik Direktör Dick Advocaat, Osmanlıspor galibiyetinde şans faktörünün yanlarında olduğunu belirtti. "Gerçekten son derece önemli bir galibiyetti. En iyi maçımız değildi. Perşembe akşamki karşılaşma bazı oyuncularımızdan pek çok şeyi götürmüş. Verebilecekleri bazı şeyleri veremediler" ifadesini kullanan Hollandalı teknik adam, "Biraz da şansın yardımıyla kazanmayı başardık. Ama futbolda bunlar da var" şeklinde konuştu.
RİSK ALDIK KAZANDIK
Mehmet Topal'ın golündeki el tartışmaları için tecrübeli çalıştırıcı, "Dürüstçe söylemek lazım, henüz görme şansı bulamadım. Uzun vadede, bir sezon içinde bir maç şans sizinle olur, bir maç sizinle olmaz. Bu işler böyledir" değerlendirmesinde bulundu. KAZANMAK için tüm riskleri aldıklarını vurgulayan Advocaat, "4-2-4 gibi yayıldık. Osmanlıspor da kontrataklarla gol bulmaya çalışan bir takım, biliyoruz. Mağlup da olabilirdik ama kazandık. Aldığımız riskin karşılığında şükürler olsun galibiyetle ayrıldık" diye konuştu.
RİSK ALDIK KAZANDIK
Mehmet Topal'ın golündeki el tartışmaları için tecrübeli çalıştırıcı, "Dürüstçe söylemek lazım, henüz görme şansı bulamadım. Uzun vadede, bir sezon içinde bir maç şans sizinle olur, bir maç sizinle olmaz. Bu işler böyledir" değerlendirmesinde bulundu. KAZANMAK için tüm riskleri aldıklarını vurgulayan Advocaat, "4-2-4 gibi yayıldık. Osmanlıspor da kontrataklarla gol bulmaya çalışan bir takım, biliyoruz. Mağlup da olabilirdik ama kazandık. Aldığımız riskin karşılığında şükürler olsun galibiyetle ayrıldık" diye konuştu.
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 02:12
Etiketler:
FOTOMAÇ GÜNDEM
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
aziz başkana ozanı bide wieli benficaya verip taliscayı alalım başkan.
- Ozan vasatı aşamadı
Toplam 2
Yorum
sami paramiz bosa gitti, simdi satsak kimse 100 lira vermez
- Tepkiler dinmiyor!
Toplam 6
Yorum
sami Bursadan paket halinde alinan, ozan, sener, sen ve fernandau fiyasko cikti, verilen paralara yazik oldu, seneye hepsi postalanmali
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