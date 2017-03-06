 Şans yardımıyla – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Şans yardımıyla

    Şans yardımıyla

    “Biraz da şansın yardımıyla kazandık” diyen Hollandalı çalıştırıcı, Topal’ın golü için, “Henüz görme şansı bulamadım. Uzun vadede, bir sezon içinde bir maç şans sizinle olur, bir maç olmaz. Bu işler böyledir” diye konuştu.

    Fenerbahçe Teknik Direktör , Osmanlıspor galibiyetinde şans faktörünün yanlarında olduğunu belirtti. "Gerçekten son derece önemli bir galibiyetti. En iyi maçımız değildi. Perşembe akşamki karşılaşma bazı oyuncularımızdan pek çok şeyi götürmüş. Verebilecekleri bazı şeyleri veremediler" ifadesini kullanan Hollandalı teknik adam, "Biraz da şansın yardımıyla kazanmayı başardık. Ama futbolda bunlar da var" şeklinde konuştu.

    RİSK ALDIK KAZANDIK
    Mehmet Topal'ın golündeki el tartışmaları için tecrübeli çalıştırıcı, "Dürüstçe söylemek lazım, henüz görme şansı bulamadım. Uzun vadede, bir sezon içinde bir maç şans sizinle olur, bir maç sizinle olmaz. Bu işler böyledir" değerlendirmesinde bulundu. KAZANMAK için tüm riskleri aldıklarını vurgulayan Advocaat, "4-2-4 gibi yayıldık. Osmanlıspor da kontrataklarla gol bulmaya çalışan bir takım, biliyoruz. Mağlup da olabilirdik ama kazandık. Aldığımız riskin karşılığında şükürler olsun galibiyetle ayrıldık" diye konuştu.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 02:12
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