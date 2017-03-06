Salih Uçan'dan şampiyonluk açıklaması
Fenerbahçeli futbolcu Salih Uçan, Spor Toto Süper Lig'de sezonun bitimine 11 hafta kaldığını ve hedeflerinin Avrupa kupalarına gitmek olduğunu belirterek, "Ayrıca Fenerbahçe'nin 9 puan geriden gelip şampiyon olduğu günler de unutulmamalı." ifadesini kullandı.
Geride kalan 2 sezonu İtalyan temsilcisi Roma'da kiralık geçirdiğini hatırlatan Salih Uçan, şunları kaydetti:
"Roma'ya gitmek büyük bir başarı. Çünkü ülkemizden yurt dışına transfer olan oyuncu çok kısıtlı. Benim Roma'ya gitmem bir projeydi. Walter Sabatini bana 'Senin bölgende Miralem Pjanic var, ben bu oyuncuyu satacağım seni de onun yerine oynatacağız.' dedi. Gittiğim sezon PSG, Pjanic için 44 milyon avro civarında para teklifi yapmasına rağmen Pjanic, 'Bir sene daha Roma'da kalacağım.' dedi. Antrenmanlara başladım fakat kasık bölgesinden kötü bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlık kariyerimin en uzun sakatlığı oldu, 49 gün sürdü. İlk gittiğimde çok zorlandım. İlk sezonum böylece kötü geçti. İkinci sezonumda da Pjanic yine kalmak istedi. Neticede istediğim gibi olmadı ve Fenerbahçe'ye döndüm."
- 06 Mart 2017, Pazartesi
- Güncelleme: 15:36
- Örümcek adam işbaşında!
Toplam 83
Yorum
Hassiktir topal Atınç topun üstüne düşüyor sen elinle önüne alıyorsun aynı şeymi
- Beşiktaş gözünü Avrupa'ya çevirdi
Toplam 4
Yorum
Kar İlk maçın galibi turu geçer
- Yanal'dan forma rekabeti yorumu
Toplam 2
Yorum
abdullah ersun hıocayla olmaz nekadar yenilmesede oyuncu değiştirirken zekiyi endoyu alıyor iyi oynayanlarıda dışarı alıyor abdulkadiride bitirecek
Salih Uçan'dan şampiyonluk açıklaması haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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