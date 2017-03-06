Salih Uçan'dan şampiyonluk açıklaması

Sarı-lacivertlilerin genç futbolcusu, Fenerbahçe gazetesine yaptığı açıklamada, ligin geride kalan bölümünde çok fazla puan kaybı yaşadıklarını aktararak, "Daha oynanacak maçlar var. Tabii ki her an her şey olabilir. Hedefimiz Avrupa'ya gitmek. Ayrıca Fenerbahçe'nin 9 puan geriden gelip şampiyon olduğu günler de unutulmamalı. Biz önümüzdeki maçlara dikkat edeceğiz. Ligde Beşiktaş'ı Vodafone Arena'da, Galatasaray'ı da Türk Telekom Arena'da yenmeliyiz. Bunun yanı sıra Türkiye Kupası'nda da yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Geride kalan 2 sezonu İtalyan temsilcisi Roma'da kiralık geçirdiğini hatırlatan Salih Uçan, şunları kaydetti:

"Roma'ya gitmek büyük bir başarı. Çünkü ülkemizden yurt dışına transfer olan oyuncu çok kısıtlı. Benim Roma'ya gitmem bir projeydi. Walter Sabatini bana 'Senin bölgende Miralem Pjanic var, ben bu oyuncuyu satacağım seni de onun yerine oynatacağız.' dedi. Gittiğim sezon PSG, Pjanic için 44 milyon avro civarında para teklifi yapmasına rağmen Pjanic, 'Bir sene daha Roma'da kalacağım.' dedi. Antrenmanlara başladım fakat kasık bölgesinden kötü bir sakatlık yaşadım. Bu sakatlık kariyerimin en uzun sakatlığı oldu, 49 gün sürdü. İlk gittiğimde çok zorlandım. İlk sezonum böylece kötü geçti. İkinci sezonumda da Pjanic yine kalmak istedi. Neticede istediğim gibi olmadı ve Fenerbahçe'ye döndüm."