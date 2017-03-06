 Ozan vasatı aşamadı – Fotomaç – 06 Mart 2017
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    06 Mart 2017, Pazartesi
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    Ozan vasatı aşamadı

    Ozan vasatı aşamadı
    Performansı çoğu kez eleştirilen Ozan Tufan dün yine vasatı aşamadı. Pas yapmakta zorlanan ne hücuma ne de defansa destek veren sarı-lacivertli oyuncu, ilk yarıda beklentileri karşılayamayınca ikinci devreye çıkmadı. Teknik direktör Dick Advocaat, genç futbolcunun yerine Volkan Şen'i sahaya sürdü.
    1. 06 Mart 2017, Pazartesi
    2. Güncelleme: 01:55
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