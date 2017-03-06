Ozan vasatı aşamadı

Performansı çoğu kez eleştirilen Ozan Tufan dün yine vasatı aşamadı. Pas yapmakta zorlanan ne hücuma ne de defansa destek veren sarı-lacivertli oyuncu, ilk yarıda beklentileri karşılayamayınca ikinci devreye çıkmadı. Teknik direktör Dick Advocaat, genç futbolcunun yerine Volkan Şen'i sahaya sürdü.